Члену сборной России по акробатике Алене Кулаковой накануне удалось привлечь внимание к своей персоне объявлением о поиске крестных родителей для будущего ребенка. Занять эту вакансию предлагается в обмен на макбук или новейший айфон.

Предложение действительно для тех, кто хочет детей, но по разным причинам еще не завел.

«Я — беременна, — объявила спортсменка в Instagram. — Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается — готова предложить вам места крестных родителей за iphone 12 PRO и MacBook Pro. Все условия — в direct. Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iphone 12PRO и крестными — немного легче и мне, и моему ребенку!»

View this post on Instagram Ребёнок или iPhone 12PRO? Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я БЕРЕМЕННА!🤰 Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается – готова предложить вам места «КРЁСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» за iphone 12 PRO и @apple MacBook Pro 🥳 Все условия– в direct. Всё таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iphone 12PRO и КРЁСТНЫМИ– немного легче и мне и моему ребёнку! 😇 Хайпожоры – сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама! Моя жизнь – мои правила. #мсмк #акро #тренер #беременность #ребенокилиайфон #алёнушкаигоревна A post shared by Алёна Кулакова 🤸‍♀️ | Москва (@alena.shark_) on Oct 20, 2020 at 2:01am PDT

В комментариях Кулакову не пощадили: в лучшем случае пост расценили как неудачную или странную шутку.

Сама спортсменка объяснила свой поступок борьбой с насущными проблемами: детскими домами и продажностью девушек. Оказывается, смысл в ее заявлении надо было искать между строк.

«Сейчас существует проблема с детскими домами и с усыновлением: люди проходят мимо, никто не обращает на детей внимания. Они, бедные, остаются там, а потом вырастают очень злыми. Я хочу дать возможность людям почувствовать, что это такое — быть родителем. Многие хотят детей, но по различным причинам пока не завели их. Я предоставляю эту возможность — побыть с ребенком какое-то время, понять, нравится или нет, и потом взять из детского дома ребенка, который им подходит», — пояснила акробатка порталу Sports.ru

Кулакова также объяснила, почему не выбрала символическую награду за свою «услугу», вроде букета цветов.

«Это смысл между строк: многие девушки продают за айфон девственность. В мире все настолько удешевилось, что люди за айфон готовы сделать что угодно. Я обращаю внимание сразу на две проблемы: детские дома и продажность девушек, которые готовы на любые непотребства. Сейчас мне звонят и пишут с угрозами, но я ведь ничего плохого не сделала. Ну серьезно! Я, наоборот, делаю добрый жест для людей», — отметила Алена.