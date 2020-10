View this post on Instagram

Ребёнок или iPhone 12PRO? Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я БЕРЕМЕННА!🤰 Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается – готова предложить вам места «КРЁСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» за iphone 12 PRO и @apple MacBook Pro 🥳 Все условия– в direct. Всё таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iphone 12PRO и КРЁСТНЫМИ– немного легче и мне и моему ребёнку! 😇 Хайпожоры – сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама! Моя жизнь – мои правила. #мсмк #акро #тренер #беременность #ребенокилиайфон #алёнушкаигоревна