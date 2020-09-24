Жительница Челябинска пожертвовала храму кукол своей дочери, а затем увидела их на сайте объявлений, где они были выставлены на продажу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиянка по имени Ольга на протяжении трех лет регулярно посещает Одигитриевский женский монастырь, куда приносит вещи для нуждающихся. Около месяца назад она разобрала с дочерью ее игрушки и отнесла ненужные из них в монастырь. Вскоре Ольга, увлекающаяся коллекционированием кукол, в поисках редких и старых игрушек обнаружила на сайте объявлений 13 кукол, девять из которых она пожертвовала храму. Женщина узнала их сразу, некоторые она ремонтировала сама.

«У меня возник вопрос, доходят ли вещи из монастыря до тех, кому они действительно нужны, или их просто разбирают, продают, и кладут деньги в свой карман?», — возмутилась Ольга.

Продавщицей игрушек была некая Наталья, в аккаунте которой было также много объявлений о продаже антикварных вещей. Она рассказала изданию, что даже не подозревала о судьбе этих кукол.

«Мне этих кукол просто принесли для продажи, я понятия не имею, откуда они были взяты», — сказала она. Наталья удалила объявления и заявила, что может отдать игрушки Ольге, если она хочет их вернуть.

В самом монастыре тоже началось разбирательство. Как рассказала игуменья Евсевия, куклы Ольги были переданы в детский реабилитационный центр, однако, куда они делись потом, узнать весьма сложно, поскольку «женщины, которые там отдыхают с детьми, могли натолкать игрушек в сумки и уйти».

Ранее аналитики по итогам проведенного исследования сообщили, что четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. По их подсчетам, за прошлый год оборот подделок составил порядка 29 миллиардов рублей, тогда как для легальной продукции этот показатель составил 100 миллиардов. Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах.