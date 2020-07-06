Жительница Кемерова недавно удивила местных судебных приставов, решив освободить своего возлюбленного от долга. Мужчина некоторое время отказывался платить алименты на содержание своего семилетнего сына. В результате, накопился долг размером в 174 тысячи рублей. Исполнять материальные обязательства мужчину попытались заставить сотрудники отделения судебных приставов по Центральному району города. Им это удалось, но долг вернул не отец мальчика.

Занимаясь гражданским производством о взыскании алиментов, приставы объявили кемеровчанина в розыск. Позже им удалось узнать, где живет мужчина и его удалось задержать.

Должник был доставлен в ОСП по Центральному району г. Кемерово, туда же приехала его гражданская супруга. Когда женщина узнала, что в отношении должника будет составлен административный протокол, она оплатила всю сумму задолженности своего гражданского супруга, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей,

— сказано на сайте Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Протокол планировали завести по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В результате, женщине удалось помочь своему гражданскому мужу. Поскольку долг перед ребенком был погашен, исполнительное производство было закрыто.

Кстати, «Летидор» уже писал о мотивах отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, а также рассказывал о звездных мамах, которые передают деньги своим мужьям, воспитывающим детей.