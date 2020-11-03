Матери-одиночке из города Дзержинска (Нижегородская область) дали квартиру после обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В сообщении уточняется, что россиянка получила жилье, обратившись на прямую линию с Путиным летом 2019 года. До этого женщина по имени Оксана жила в аварийном доме без водоснабжения и канализации.

По данным сетевого издания «Ньюс-НН.ру», Оксана воспитывалась в детском доме. Родители оставили ей квартиру в поселке, но жить в ней с двумя детьми оказалось практически невозможно — из удобств были только свет и газ. Дом планировали расселить до конца 2020-го, но женщина не стала этого дожидаться и пожаловалась президенту.

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Через несколько месяцев ей позвонили из администрации и сообщили, что квартира будет выделена. «Сначала предложили однокомнатную, я отказалась. А весной 2020 года я получила двухкомнатную благоустроенную квартиру в новом доме в Дзержинске на улице Красноармейской», — рассказала россиянка. Она отметила, что для нее новое жилье — это «огромное счастье».

Летом 2020-го в поселке Кукуевка (Курская область) местные жители использовали поле с кустами картофеля, чтобы обратиться за помощью к президенту Путину. Они пропололи картошку так, чтобы с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке». Россияне пожаловались на необеспеченность поселка инфраструктурой.