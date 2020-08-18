Россиянка Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала про своего нового возлюбленного. Она подчеркнула, что жених тепло относится к ее сыновьям от прежнего брака.

«Они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно», — поделилась Грачева с изданием Woman.ru. Теперь пара задумывается о рождении еще одного ребенка. Грачева призналась, что очень хочет дочку.

Женщина рассказала, что когда начала встречаться с новым мужчиной, она постаралась сделать так, чтобы у сыновей сохранился привычный образ жизни, при этом возлюбленный с пониманием отнёсся к этому вопросу. «Он спокойно ждал и не требовал от меня серьезных отношений. Возможно, поэтому все получилось», — рассказала Грачева.

Ранее девушка заявила, что выходит замуж. Своего избранника она встретила после переезда с детьми в северную столицу.

Два года назад муж Маргариты Грачевой увез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Следствие считает, что это была спланированная до мелочей расправа: злоумышленник пытал супругу полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.