Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, поделилась подробностями своих новых отношений, пишет портал «Woman.ru».

View this post on Instagram Пришло время сказать правду🙈 __________________________________ Из 600 комментариев,правильных ответов я увидела штук 10. Факты которые я придумала, это 5️⃣ и 9️⃣! 1️⃣ПРАВДА! Я очень боюсь ос, плюс у меня аллергия на укусы. Оса кусала меня всего один раз в жизни, причем когда я была беременна. 2️⃣ПРАВДА! Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идёт активная подготовка,надеюсь вирус нам не помещает) 3️⃣ПРАВДА! Среднее образование у меня повар-кондитер и даже красный диплом. 4️⃣ПРАВДА! Да, мой протез умеет так🖕🏻, подтверждение в сторис 😁 5️⃣НЕПРАВДА! Права я получила с первого раза. 6️⃣ПРАВДА! Мы с мамой начали работу над второй книгой, пока только наброски,но надеюсь в скором будущем вы её сможете прочитать. 7️⃣ПРАВДА! Я очень люблю лечить зубы, чуть меньше за это платить😀И в детстве я мечтала стать стоматологом, но поняла что не настолько хорошо знаю биологию. 8️⃣ПРАВДА! Этот факт чаще всего писали неверным. В прошлом году я проходила обучение по дайвингу🤿,в закрытой и открытой воде выполняла упражнения и получила сертификат Novice Diver. 9️⃣НЕПРАВДА! У меня нет ни одного тату, хотя многие говорят так замаскировать шрамы на ноге. 1️⃣0️⃣ПРАВДА! Лет в 14 у меня был пирсинг пупка, правда совсем недолго, ночью зацепился за постельное белье и выскочил, а вставить обратно не смогла, так как прокол был свежий. _______________________________ Ну что,удалось вас удивить? Узнали что-то новое обо мне? А за красоту спасибо: 📸 @foto_leria 💄 @esaulova_love #маматрансформер #10фактовобомне #финскийзалив A post shared by Маргарита Грачева (@margoritka1211) on Jul 28, 2020 at 5:51am PDT

Ранее девушка сообщила, что в сентябре выходит замуж. Некоторые пользователи обвинили россиянку в попытке «пропиариться». Как отметила Грачева, подобные высказывания не задевают ее.

"Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему", — пояснила Грачева.

Собеседница отметила, что двое ее детей приняли жениха матери тепло и хорошо к нему относятся.

"Они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно", — призналась она.

Также девушка рассказала, как ей удалось пережить трагедию.

"Мне не снится тот злополучный день, я не просыпаюсь в холодном поту. Просто живу дальше. <…> Во мне изначально было абсолютное осознание, что в случившемся нет моей вины и это не моя зона ответственности. Быть абьюзером, применить насилие было его (бывшего мужа. — Прим. ред.) выбором", — считает она.

Грачева подчеркнула, что ее бывшего супруга лишили родительских прав.

"Он моим детям никто. Общение с ним считаю невозможным. А для чего? Что он может им дать?" — заключила женщина.

В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.