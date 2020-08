View this post on Instagram

Пришло время сказать правду🙈 __________________________________ Из 600 комментариев,правильных ответов я увидела штук 10. Факты которые я придумала, это 5️⃣ и 9️⃣! 1️⃣ПРАВДА! Я очень боюсь ос, плюс у меня аллергия на укусы. Оса кусала меня всего один раз в жизни, причем когда я была беременна. 2️⃣ПРАВДА! Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идёт активная подготовка,надеюсь вирус нам не помещает) 3️⃣ПРАВДА! Среднее образование у меня повар-кондитер и даже красный диплом. 4️⃣ПРАВДА! Да, мой протез умеет так🖕🏻, подтверждение в сторис 😁 5️⃣НЕПРАВДА! Права я получила с первого раза. 6️⃣ПРАВДА! Мы с мамой начали работу над второй книгой, пока только наброски,но надеюсь в скором будущем вы её сможете прочитать. 7️⃣ПРАВДА! Я очень люблю лечить зубы, чуть меньше за это платить😀И в детстве я мечтала стать стоматологом, но поняла что не настолько хорошо знаю биологию. 8️⃣ПРАВДА! Этот факт чаще всего писали неверным. В прошлом году я проходила обучение по дайвингу🤿,в закрытой и открытой воде выполняла упражнения и получила сертификат Novice Diver. 9️⃣НЕПРАВДА! У меня нет ни одного тату, хотя многие говорят так замаскировать шрамы на ноге. 1️⃣0️⃣ПРАВДА! Лет в 14 у меня был пирсинг пупка, правда совсем недолго, ночью зацепился за постельное белье и выскочил, а вставить обратно не смогла, так как прокол был свежий. _______________________________ Ну что,удалось вас удивить? Узнали что-то новое обо мне? А за красоту спасибо: 📸 @foto_leria 💄 @esaulova_love #маматрансформер #10фактовобомне #финскийзалив