Жителя Алтайского края приговорили к пожизненному тюремному сроку за убийство супруги и двух детей, сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно данным надзорного ведомства, в августе 2019 года мужчина повез жену с двумя детьми на мотоцикле на вокзал в Славгород, по пути у него произошел конфликт с женщиной. В ходе вспыхнувшей ссоры он убил ее и детей 4 и 9 лет, которые стали свидетелями жестокой расправы.

По информации агентства «Интерфакс», мужчина задушил супругу и детей автомобильным тросом, затем закопал их тела в лесу. Суд признал его виновным по нескольким пунктам статьи УК РФ «Убийство».