В Перми отчим убил девятимесячную падчерицу. Как оказалось, мама младенца ушла на день рождения, а сожителя попросила присмотреть за девочкой.

Однако плачь ребенка сильно раздражал мужчину, и он "нанес девочке травмы, несовместимые с жизнью". Об этом сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю.

Тело младенца было обнаружено в ночное время в квартире дома, расположенного в Индустриальном районе города. Внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось. Однако проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть малышки носит криминальный характер.

Следователи уже установили личность убийцы. Им оказался отчим — мужчина 1998 года рождения. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По этому факту следственный отдел по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.