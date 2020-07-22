Пожилой мужчина из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею полмиллиарда рублей. До этого счастливчик покупал лотерейные билетики 40 лет, но ничего не выигрывал. Победитель так разнервничался из-за перемен, что у него случился инсульт, пишет «Комсомольская правда».

Незадолго до выигрыша мужчину еще и сократили на работе, он был слесарем на стройке.

«Деньги портят отношения. У меня опять появилось желание найти работу, чтобы никто не морочил голову», — признался 63-летний мультимиллионер перед болезнью.

Теперь родные россиянина считают, что лучше бы этих денег вообще не было. После инсульта у пожилого мужчины появились проблемы с памятью, он стал хуже разговаривать. Реабилитация победителю так и не помогла, уточняет «Ридус».