Россиянин Сергей Медведев признался в суде в Неваде в совершении киберпреступлений в составе группы. Как сообщается в заявлении американского Минюста, фактический ущерб составил 568 млн долларов.

«Один из лидеров преступной группировки признал вину в нарушении закона о (противодействии) рэкету и коррупционным организациям (RICO Act).. 33-летний россиянин Сергей Медведев признал вину перед окружным судьей Невады», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мошенничество было осуществлено через занимавшуюся виртуальными преступлениями фирму, которая покупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, а также вредоносное программное обеспечение.

Как сообщили в Минюсте, указанная организация нанесла предполагаемый ущерб в 2,2 млрд долларов, а также фактический – 568 млн долларов – финансовым организациям и частным лицам.