Во Владимирской области врач повторно заразился коронавирусом нового типа, сообщил глава региона Владимир Сипягин. Угроза заражения в регионе по-прежнему велика, отметил он.

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В Минздраве РФ повторное заражение назвали редким явлением. Представители министерства считают, что это может быть связанно с индивидуальными особенностями иммунной системы.

— Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом, — подчеркнули в Минздраве.

Ранее немецкие медики сообщили, что со временем у некоторых переболевших коронавирусом пациентов значительно снижается количество антител, и это указывает на возможность повторного заражения.

Как рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить что-то конкретное о последствиях COVID-19 преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

В мире коронавирусом нового типа заразились более 15 миллионов человек, сообщили в ВОЗ.

Медики резюмируют: вначале казалось, что COVID-19 является довольно обычным респираторным заболеванием вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что он затрагивает легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, сосуды, печень, почки и кишечник, то есть все жизненно важные органы. О последствиях перенесенного заболевания пока можно только предполагать.