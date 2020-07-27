В Ростовской области мужчина, пришедший в магазин без медицинской маски на лице, получил замечание от сотрудника полиции.

Инцидент произошел в Новошахтинске. Когда сотрудник правопорядка подошел к ковид-диссиденту на кассе и попросил его предъявить документы, то услышал в ответ нецензурную брань. В ходе перепалки нарушитель и вовсе вышвырнул полицейского из магазина, передает "Подъем".

Там началась драка. В какой-то момент покупатель применил удушающий прием.

По данным портала GO61.RU, сначала нарушитель просто попытался скрыться с места событий, но полицейский не отставал. Когда завязалась схватка, сотрудник просто вцепился в нарушителя. В итоге злоумышленник пустил в ход кулаки.

Его забрал наряд полиции. За нападение на сотрудника при исполнении ему грозит до десяти лет лишения свободы.