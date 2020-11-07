Житель Перми рассказал журналистам, как лечился от коронавируса дома. Официально наличие COVID-19 у него не подтвердили, но мужчина уверен, что переболел именно им.

мужчина

Так, он рассказал, что потерял обоняние и пробыл на больничном три с лишним недели. ПЦР-тест, который был взят с задержкой, дал отрицательный результат, однако еще один тест, сделанный после выздоровления, зафиксировал антитела типа IgG. То есть, по логике, коронавирус у пациента был.

Лечение пермяку назначили до получения результатов теста, поскольку все симптомы указывали именно на ковид. Врач выписал ему антибиотики (два вида), лекарство, разжижающее кровь, средство от аллергии, преобиотики, витамины, отхаркивающие таблетки и средство для повышения иммунитета.

По словам пермяка, на таблетки и анализы от потратил почти 8 тысяч рублей. Говоря о симптомах, он рассказал о боли в груди и горле, потере обоняния, заложенном носе и постоянной слабости. При этом еще одного характерного признака заболевания — высокой температуры — у него не было.

Ранее сообщалось, что у психолога Сергея Ланга вся семья переболела новой коронавирусной инфекцией. По его словам, кроме известных признаков, заболевание сопровождается ощущением постоянно нарастающей паники и бессонницей.

За последние сутки в России произошло 20 396 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперштаб.

По словам главврача ГКБ № 40 Дениса Проценко, сейчас больница полностью заполнена пациентами с коронавирусом. При этом стало больше пожилых людей по сравнению с весной, в частности, в реанимациях.