Суд приговорил астраханца к тюремному сроку в колонии строгого режима за пятикратное изнасилование тринадцатилетней девочки, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

По информации ведомства, инцидент произошел летом 2016 года в Икрянинском районе. Несовершеннолетняя девочка, являющаяся племянницей супруги осужденного мужчины, находилась в гостях у семьи. За время нахождения родственницы в доме мужчина изнасиловал ее пять раз. На тот момент потерпевшей было тринадцать лет.

Мужчине назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал 41-летнего жителя Астрахани виновным в пяти эпизодах преступления по уголовной статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.