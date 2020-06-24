17-летняя студентка стала жертвой своей наивности и доверчивости, когда согласилась провести вечер за распитием алкогольных напитков с хозяином квартиры, в которой снимала комнату. Девушка оказалась жестоко изнасилована. Об этом случае сообщается на сайте главка СКР по городу Горно-Алтайск.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября прошлого года в одном из домов по улице Чорос-Гуркина. В этом доме жертва снимала комнату у супружеской пары, которая предложила своей квартирантке посидеть за столом с алкогольными напитками.

Ночью 34-летний хозяин дома, воспользовавшись, что все уснули, прокрался в комнату спящей студентки и изнасиловал ее.

Жертва пожаловалась в полицию и насильник был изобличен. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей».

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.