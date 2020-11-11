Многие россияне (68%) стали отдавать предпочтение празднованию Нового года в кругу семьи дома, но среди участников опроса, размещенного на портале «Рамблер», оказались и те, кто любит отмечать Новый год в шумной компании близких людей (18%). 11% участников и вовсе любят встречать Новый год в одиночестве. 3% проголосовавших, скорее, выберут празднование в компании незнакомых людей (например, на Красной площади).

Выяснилось, что для большого количества людей (68%) скромный формат празднования Нового года из-за ограничений на фоне коронавируса — это шанс сплотить людей. Другие же (32%) считают, что подобный формат празднования — это лишение праздника. По их мнению, не будет фееричных гуляний — не будет соответствующего настроения. Как на днях стало известно, в Москве в этом году из-за пандемии отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты.

Многие россияне лишены возможности праздновать Новый год в компании друзей дома, так как не имеют определенных условий (одни снимают скромную комнату, другие пока не имеют собственного жилья, поэтому становились у друзей на какое-то время). Однако у половины респондентов (51%) имеется такая возможность. 31% россиян как раз относятся к первой категории людей, которые по определенным причинам не могут отмечать Новый год дома с близкими людьми. 14% участников заявили, что такие условия есть только у близких людей.

Более половины россиян верят в то, что настроение граждан России будет праздничным во время празднования Нового года. Они объяснили это тем, что трудный високосный год подходит к концу, поэтому появляется надежда на светлое будущее. 23% опрошенных не верят в то, что в домах будет царить праздничное настроение, поскольку считают, что очень тяжело провожать такой трудный год с улыбкой. 15% участников затруднились дать оценку ситуации.

В исследовании приняли участие 1166 человек.