Большинство россиян (96%) не одобрили инициативу Общественной палаты, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового общества о введении акциза на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Они не видят в этом заботы об окружающих, а также считают, что не стоит находить поводы для поднятия цен в магазинах, ведь сейчас и так достаточно трудные для граждан времена. Согласились с данным предложением лишь 3% участников. Такими темпами, по их мнению, Россия сможет защищать людей от различных неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет. 1% респондентов затруднились дать оценку ситуации.

Многие россияне откажутся от любимых продуктов, если они вырастут в цене. Речь идет о таких массовых продуктах питания, как фастфуд, готовая мясная продукция, пицца, пельмени, сладкие газированные напитки и кондитерские изделия. Так, чуть менее половины респондентов (48%) начнут покупать такую продукцию гораздо реже, чем обычно, а 37% россиян и вовсе откажутся от такой еды, поскольку в последнее время сильно экономят. Остальные участники считают, что нельзя из-за цены отказываться от той пищи, которая приносит человеку удовольствие.

Россияне стараются питаться правильно. Так, выяснилось, что у большинства (71%) в доме больше полезной еды, чем вредной.

Перейти на здоровое питание могут не все участники. Для чуть более половины россиян (55%) эта задача кажется непостижимой. Все дело в том, что диетические продукты для них слишком дорогие. Для 21% участников это будет сделать проблематично, поскольку они не могут жить без вредной пищи. Однако россияне не были столь категоричными. Пойти на этот шаг могут 14% участников. 10% россиян заявили, что ни под каким воздействием не откажутся от вредной еды.

Возраст участников данного опроса у всех разный. 25% опрошенных — это граждане, которым больше 60 лет, 24% — россияне до 60 лет, другие 24% — до 50 лет, 20% — до 40 лет, 7% — до 30 лет.

Исследование проводилось на портале «Рамблер». В нем приняли участие 1593 человека.