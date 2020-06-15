Более 73% россиян негативно оценивают результаты благоустройства общественных территорий в своих городах. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса НП «ЖКХ Контроль» и Общественной палаты РФ, с которым ознакомились «Известия».

63,8% респондентов также остались недовольны реализацией программ по благоустройству дворов. Главной претензией в обоих случаях стала недостаточная приспособленность общественных территорий и дворов для нужд маломобильных граждан. Кроме того, недовольство респондентов вызвали нерешенные вопросы безопасности дворов — на них указали 66,5% опрошенных.

Опрос выявил и высокую информированность граждан о программах благоустройства. Так, 68,3% знают об их существовании и возможности участия в них. Более половины респондентов, знающих о программе, заявили о том, что они лично участвовали в отборе общественной территории для дальнейшего благоустройства.

В опросе приняли участие 5276 человек из 69 регионов.

В декабре 2019 года были опубликованы результаты опроса, согласно которым главными проблемами российских городов стали некачественные дороги, грязь и недостаточное благоустройство. В таком же опросе, проведенном годом ранее, тройка основных вопросов была аналогичной.