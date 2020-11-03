Эксперты определили самые популярные страны-убежища, в которых россияне хотели бы переждать вторую волну коронавируса, если таковая случится. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Согласно полученным данным, 68,2 процента опрошенных верит в то, что карантин может снова повториться. При этом 55,8 процента респондентов предпочли бы провести самоизоляцию за границей, а наиболее желанными оказались теплые южные страны. Больше всего голосов набрал Таиланд — туда улетели бы переждать вторую волну коронавируса девять процентов опрошенных. Кроме того, 8,3 процента хотели бы отправиться в Индонезию (в основном на Бали), а 7,2 процента — в Турцию.

Также довольно часто опрошенные выбирали Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию. Россию как страну, в которой хотелось бы самоизолироваться на время пандемии, назвали 5,3 процента участников. Ранее аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили наиболее популярные направления для путешествий по России. Билеты на самолет россияне чаще всего покупали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Среди самых востребованных направлений были также названы Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону.