Крупнейшие российские банки в июне потеряли более 600 миллионов долларов с валютных депозитов граждан РФ. Это происходит даже после пика кризиса и пандемии.

Так, отток 602,4 миллионов долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили 7 из 11 системно значимых игроков.

При этом в марте отток из девяти системно значимых банков составил 3,8 миллиарда долларов, а в апреле — 1,1 миллиарда долларов из десяти банков. В мае отток составил только 505 миллионов долларов из семи кредитных организаций.

Аналитики отмечают, что банки попросту предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады.

В целом по банковскому сектору средства россиян в иностранной валюте с учетом денег на текущих счетах к 1 июля составил 89,56 миллиарда долларов.