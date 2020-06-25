В мае люди стали возвращать деньги на валютные вклады. За месяц на депозиты россиян поступило более $720 млн. Но радоваться финансистам рано — эта сумма в 10 раз меньше той, что граждане сняли с января по апрель. В банки вернулась только малая часть сбережений, и, скорее всего, новой волны поступлений не будет.

За время самоизоляции люди вынесли рекордное количество валюты из банков. Такого массового оттока не наблюдалось долгие годы. В марте население сняло с валютных счетов почти $5 млрд. В апреле отток продолжился, и депозиты опустели еще на $1,1 млрд.

Сейчас вкладчики стали возвращать деньги на счета. Пока в банки вернулось 8,7% от того объема, который граждане вынесли с начала года. Тренд изменился, хотя до прежних цифр еще далеко. Тем не менее и ЦБ, и близкие к государству эксперты трактуют такую тенденцию как некий признак выздоровления экономики и возрождения оптимизма у вкладчиков. По их мнению, люди увидели свет в конце тоннеля пандемии и самоизоляции и потому понесли деньги обратно в банки. Но независимые эксперты оценивают ситуацию иначе.

«Впечатление о том, что граждане массово возвращают валюту в банки из-за улучшения ситуации в экономике, обманчиво», — убежден главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Подтверждается это, например, очень малой долей возвращаемых средств — менее одной десятой от того, что было снято с валютных счетов с начала года.

«Майский приток можно объяснить несколькими обстоятельствами. Возможно, на период летних отъездов люди вносят средства в банки, чтобы не оставлять наличные дома. Тем более что многие держали их в расчете на заграничные поездки, которые в ближайшие месяцы явно не состоятся,» — объясняет эксперт. По словам Гойхмана, людьми движет не благостное впечатление о стабильности, а, наоборот, тревога по поводу грядущих экономических катаклизмов и традиционного в таких случаях обесценивания рубля.

Крупные вклады в валюте закрывались из-за налога и низкой доходности по депозитам, убежден главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин. Эти деньги, скорее всего, уже не вернутся в банки. «Мелкие вклады закрывали, чтобы использовать деньги для текущих нужд. Люди распечатали личную заначку на карантине, а значит, эти деньги тоже не вернутся, — говорит Шеин. — Остаются те, кто снял мелкие вклады, испугавшись банковского кризиса. Такие вернутся в банки, но их не более 15%».

Российские граждане, видимо, научились мыслить рационально, так как тенденция по возврату валютных накоплений в банки — проявление практицизма, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, держать валюту под матрасом, если не планируешь в ближайшее время поездку за границу или крупную покупку, — это значит потерять возможную прибыль. Несмотря на то что ставки по депозитам на рекордно низких уровнях даже по сравнению с прошлым годом (сейчас средняя ставка составляет 4–5% против 6–8% в 2019 году), это лучше, чем совсем ничего. Но, по мнению эксперта, делать из этого выводы о восстановлении экономики преждевременно. Кроме того, ряд аналитических агентств прогнозирует, что ставка по депозитам к концу года на фоне продолжения снижения ключевой ставки Центробанком может уменьшиться до 3,5–4%.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский подчеркивает, что сначала снимать, а потом снова класть валюту на банковский депозит, мягко говоря, не лучшая финансовая стратегия. «Сейчас покупать валюту точно не стоит, если нет понимания, для чего и в каком объеме она необходима», — утверждает эксперт.