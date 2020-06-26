И небываемое бывает. Казалось бы, на удаленке, в режим которой перешли работать многие предприятия в связи с пандемией, людей высвободилось больше свободного времени и многие стали успевать больше. Однако, как выяснилось, многие россияне жалуются на обратный эффект: с переходом на удаленный режим работы выполнение привычных задач начало отнимать больше времени и сил. Это показало исследование, проведенное в канун Всемирного дня продуктивности, который отмечают в конце июня.

Опрос проводился среди 1126 россиян трудоспособного возраста, которые проживают в разных уголках страны и которые с начала пандемии работают удаленно.

Большинство опрошенных отметили, что удаленка не повлияла на их производительность никоим образом. Они, как и прежде, выполняют привычный объем работы. Однако при этом почему-то их рабочий день в часах увеличился. Почти все говорят, что им пришлось сократить время на обед, часто перекусывать прямо за компьютером. Больше половины опрошенных делают перерыв на отдых лишь раз в несколько часов. Часть респондентов пожаловались на снижение собственной продуктивности: количество задач у многих осталось прежним, а вот времени на их выполнение стали тратить больше.

— Я работаю в удаленном режиме уже три года, и примерно в первые полгода у меня была такая же ситуация: ничего не успевала, перекусывала за компьютером, страшно уставала, пока я не выработала несколько правил, которые нужно соблюдать тем, кто работает на удаленке, — рассказала обозревателю «» фрилансер Юлия Верклова. – Во-первых, нужно определить рабочее место – и работать только на нем, ни в коем случае не устраиваться с компьютером на диване. Во-вторых, четко определить время для обеда – и всегда делать перерыв на час. Кроме того, нужно строго установить начало и окончание рабочего дня, и даже если что-то не успел, отказываться от «сверхурочных». Ну и, конечно, не работать по выходным. Тогда жизнь очень быстро стабилизируется, и вы начнете все успевать без особых напрягов.

В ходе опроса респонденты назвали самые эффективные средства коммуникации для выполнения задач – ими оказались мессенджеры и программы для видеоконференций, а на третье место вышли наушники с шумоподавлением. Только 17% сочли полезными программы для управления проектами.

Основной трудностью, с которой работники сталкиваются на удаленной работе, опрошенные назвали необходимость согласования документов. Кроме того, непросто соотечественникам обустраивать «рабочее место» в условиях малогабаритных квартир. 56% рассказали, что если домашние отвлекают их от выполнения рабочих обязанностей, на восстановление им требуется от 5 до 10 минут. Среди наиболее отвлекающих факторов россияне назвали нестабильно работающий Wi-Fi, социальные сети и детей, которые в этом году закончили обучение в школах и детских садах раньше обычного.

88% респондентов считают, что их продуктивность повышается благодаря хорошим и дружеским отношениям с коллегами. При это большинство подчеркнули, что лучшей мотивацией для них является прибавка к зарплате или денежная премия.

Ну а еще удаленная работа дала россиянам шанс пересмотреть свои рабочие будни. Так, 62% опрошенных не хотят возвращаться в офисы и считают, что личные встречи – это пустая трата времени, ведь их с легкостью могут заменить многочисленные онлайн-платформы, которые оптимизируют свои технологии для защиты личной информации ежедневно.

Между тем. Еще один опрос показал, что многие из тех, кто перебрался удаленно работать на дачи, увеличили расходы на их обустройство. В этом признались 38% владельцев загородных домов. Если в 2019 году средняя цифра расходов составляла от 5 до 10 тысяч рублей на человека, то в нынешнем каждый из 44% опрошенных потратил более 10 тысяч рублей. 47% респондентов в этом году провели на природе часть всего периода самоизоляции, а 14% – всю весну. 65% отдыхали и ели шашлыки, 63% занимались мелким ремонтом, 25% — меняли шторы, светильники и декор, а 11% решились на капитальное строительство. 30% респондентов разбили новые клумбы с цветами и высадили кустарники. 40% расширили огороды. При этом 20% опрошенных признались, что из-за нестабильной обстановки хотят собрать в этом году урожай побольше, чтобы были запасы продовольствия. Активнее всего из дачных товаров в этом году скупаются саженцы, рассада, садовая техника и инвентарь, декор и освещение для летнего дома, а также мангалы и другие товары для отдыха. Мужчины планируют этим летом докупить для дачи краску и новые инструменты, женщины хотят обновить садовую мебель и обои, а также приобрести товары для спорта и игровое оборудование для детей. Большинство участников исследования (38%) планируют провести летний отпуск на даче, причем женщины хотят провести за городом весь теплый сезон, а мужчины — приезжать 1−2 раза в месяц.