Более половины россиян (60%) вновь готовы уйти в режим самоизоляции и чуть меньше (45%) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса. Опрос среди граждан РФ провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

41% респондентов полагают, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше, 19% за более строгие меры, 18% за менее строгие, приводит данные опроса газета «Ведомости». Противники ограничений настаивают, что эти меры еще сильнее ударят по экономике, лишив людей заработка.

«Слухи о второй волне коронавируса все время ходят, большинство готово отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, но не готово снова к режиму нерабочих дней. Весной он тоже болезненнее всего воспринимался населением», — комментирует итоги опроса социолог ФОМа Григорий Кертман.

Социологи также поясняют, что большинство сейчас выступает за повторное введение ограничений в связи с тем, если ситуация ухудшится, то эпидемия станет «похожа на настоящую» с более тяжелыми последствиями. Они также выяснили, что 47% россиян не доверяют статистике по коронавирусу, публикуемой властями, а 46% граждан страны считают, что власти не фальсифицируют данные и озвучивают реальные цифры по количеству зараженных и умерших от COVID-19.

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет RT.