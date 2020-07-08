Продажи в российских аптеках спиртосодержащих препаратов, в том числе настойки боярышника, выросли с января по июнь на 8 процентов, а в денежном выражении — на 38 процентов. Такую динамику показало исследование DSM Group, сообщает «Коммерсантъ».

В 2019 году их оборот сокращался на 5 процентов. Но на фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции покупатели вновь полюбили настойки, нередко использующиеся в качестве дешевой замены алкогольным напиткам.

В исследовании отмечается, что наибольший эффект на статистику — рост продаж на 35 и 40 процентов до 327,5 миллиона рублей и 296,5 миллиона соответственно — показали настойки пустырника и валерианы. «Боярышник» стали покупать на 28 процентов чаще (158 миллионов), а прополис — на 71 процент (141,2 миллиона)

Глава DSM Group Сергей Шуляк предположил, что таким образом покупатели пытались избавиться от нарастающей тревоги народными способами, но не исключено и то, что ключевым фактором стало наличие в составе спирта. Например, в условиях дефицита дезинфицирующих средств потребители могли использовать настойки в качестве их замены.

Фармацевты отмечают, что сильнее всего эффект был заметен в марте, когда рост продаж в рознице достиг 140 процентов, что подтверждает версию о замене антисептиков. Тогда же аптечные сети заметили увеличение оборотов всей продукции

В свою очередь на алкогольном рынке напомнили, что в ряде регионов весной вводились ограничения на продажу алкоголя из-за эпидемии. Власти ограничивали время и места продажи спиртного, в связи с чем граждане могли пойти в аптеки.

О запрете продажи спиртосодержащих средств по ценам ниже, чем пищевая алкогольная продукция, власти задумались после массовых случаев отравления средством для ванн «Боярышник». В 2016 году в Иркутске по этой причине скончались 76 человек. Соответствующий закон спустя два года подписал занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев.