Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, готовы ли они уплачивать налог на воду, который вводится в 2020 году в России.

Как показала статистика проведенного исследования, 89% опрошенных пока не готовы к таким расходам.

7% россиян ответили, что сейчас им сложно сказать, готовы ли они к уплате нового налога или нет.

4% респондентов готовы к его введению. Речь, по их мнению, идет о незначительной сумме денег.

В опросе приняли участие 6490 человек.

"Налог на воду" был введен в России. Об этом сообщает издание «Лайф».

В 1992 году, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон «О недрах». В 2017-м в него была внесена поправка, определяющая правила добычи и пользования водой. В 2016-м была объявлена водная амнистия — скважину или колодец на участках в садоводческих и огороднических товариществах и участках, на которых расположены частные дома, стало возможно оформить бесплатно.

В 2020-м срок амнистии истек — появился так называемый налог на воду. Его должны платить те физические и юридические лица, которые потребляют более 100 кубических метров воды в сутки или используют воду для коммерческих целей. Скважины и колодцы глубиной менее 20 метров не облагаются налогом.

В 2020-м срок амнистии истек — появился так называемый налог на воду. Его должны платить те физические и юридические лица, которые потребляют более 100 кубических метров воды в сутки или используют воду для коммерческих целей. Скважины и колодцы глубиной менее 20 метров не облагаются налогом.

Размер налога определяется на основании показателей водосчетчика, которым должна быть оборудована каждая скважина. Налогоплательщик обязан сам исчислять размер налога и платить его ежеквартально.