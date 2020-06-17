Из-за снижения платежеспособности россияне ищут способы урезать арендный бюджет. Особенно остро вопрос стоит в Москве. Некоторые объединяются и снимают 1- или 2-комнатные квартиры совместно, кто-то переезжает в комнаты; есть и люди, арендующие комнаты в складчину. Несмотря на неудобства коммунального быта, популярность такого жилья имеет перспективы роста — ценовой вопрос становится первостепенным для многих квартирантов.

«Отмена карантинных мер стимулировала миграции внутри столичного рынка, — говорит заместитель директора Департамента аренды квартир Инком-Недвижимость Оксана Полякова. — По сравнению с маем количество запросов на подбор жилплощади увеличилось на 17%, предложение приросло на 10%. Самые заметные изменения коснулись сегмента комнат, сдаваемых в старых границах Москвы: их доля в структуре спроса выросла с 23% до 28%, к осени она может занять 33%».

Стоимость найма комнаты в старых границах Москвы варьируется от 10 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц. Дешевле всего обойдется аренда в Гольянове, Выхине, Бирюлеве Восточном, Новогирееве, Южном Бутове.