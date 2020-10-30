Телезрители недовольны выбором актера Дмитрия Дюжева на роль Петра I в сериале «Тобол». Об этом сообщает «Киноафиша».

26 октября, как сообщал «Рамблер», на Первом канале стартовал показ сериала «Тобол» о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине. Дюжев исполнил в нем роль царя.

«Сериал классный, только Дюжев в роли Петра I — это перебор», — высказал мнение один из зрителей.

Другой заявил, что в царе в исполнении актера все равно виден Дюжев, а не историческая личность, чтобы тот ни нацепил себе на голову. Еще один зритель «Тобола» назвал сериал одноразовым, отметив, что на его создание было потрачено много государственных денег. Другой высказал мнение, что пока «Тобол» ему нравится — сюжет интересный, а актерский состав бесподобный.

«Буду смотреть дальше», — заверил он.

На прошлой неделе телезвезда Алена Водонаева заявила, что в России можно по пальцам одной руки пересчитать красивых современных актрис, у большинства из них в лучшем случае модные лица, а среди актеров нет ни одного секс-символа — все они либо облезлые, либо с лишним весом.