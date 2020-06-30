Россияне встретили пандемию коронавируса без сбережений. По результатам опроса аналитического центра НАФИ, почти половина граждан не имели заначки к началу самоизоляции. Сейчас ситуация ухудшилась. К тем кто изначально не имел сбережений прибавились те, кто «проел» свои денежные запасы во время домашней отсидки и отсутствия работы. Между тем, и нынешняя критическая ситуация со сбережениями — это, вероятно, еще не нижняя точка их падения. Население продолжают пугать второй волной пандемии и если она таки накроет Россию, люди не смогут себе позволить даже покупку перчаток и масок, не говоря уже об оплате «коммуналки» и погашении кредитов.

45% населения почти или совсем не имела сбережений к началу пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты опроса НАФИ. «В итоге отсутствие сбережений или их недостаточный объем, наряду с внешними обстоятельствами (потерей работы или иных источников дохода), привели к тому, что каждый второй россиянин столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в период пандемии», ― сказано в исследовании.

Согласно опросу, накоплений россиян, в случае потери ими работы или дохода, хватило бы в среднем всего на 63 дня. Как известно, жесткие карантинные ограничения длились даже несколько дольше этого срока.

Данные НАФИ коррелируются с другими оценками финансовых «подушек безопасности» граждан. Так, по прогнозам Центробанка, в 2020 году россияне смогут отложить «на черный день» суммарно 1,3-1,5 трлн рублей. Между тем в прошлом году сумма общих накоплений наших граждан составляла 2,1 трлн рублей, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14% — тогда население накопило средств на 2,5 трлн рублей. Центробанк связывает такую динамику со стагнацией реальных доходов граждан в текущем году и с пандемией коронавируса.

«Очевидно, что восстановить накопления после трех месяцев самоизоляции, сокращения зарплат и занятости, россиянам будет сложно. А в случае второй волны пандемии имеющиеся накопления населения сократятся еще минимум на 25%. Уменьшение денежных средств заставит наших граждан еще больше экономить и учиться планировать затраты», — считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Словом, большинству семей придется жить от зарплаты до зарплаты, а при этом попытаться как-то не залезть в кредиты еще глубже. Наименее обеспеченные семьи вероятно будут копить долги по коммуналке (штрафы и пени отложены до 2021 года), пытаясь оставить себе хоть что-то на случай второй волны пандемии, если та случится. Те же, у кого уровень доходов выше, но финансовые проблемы всё равно возникли, очевидно, будут искать альтернативные способы заработка — например, научатся оказывать другим различные услуги онлайн (репетиторство, дизайн, бухгалтерские расчеты), чтобы не так сильно зависеть от единственного источника дохода.

«Копить сейчас непросто, даже если и есть какие-то избыточные средства: банковские ставки очень низкие, деньги на вкладах неизбежно будут обесцениваться, фондовые инструменты нестабильны, а накопительные страховые программы не имеют надёжных гарантий, — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. — Помимо формирования финансовой «подушки безопасности» на экстренный случай, сейчас выгодно вкладываться в хорошее образование детей, а также в самообразование. Скажем, закончить курсы по развитию новых профессиональных умений, чтобы быть более разносторонним и приспособленным к меняющимся обстоятельствам».

Впрочем, судя по последним данным ЦБ, те россияне, кто все-таки сохранил свои финансовые запасы, предпочитают сберегать их традиционным способом – нести на банковские депозиты. Во всяком случае, общий объем рублевых вкладов в мае вырос на 1,9%.

«Банковская статистика, вероятно, не очень корректно отражает реальное состояние дел, — комментирует эти данные Петр Пушкарев. —Есть большая доля граждан, которая предпочитает хранить деньги в наличных дома, потому что не доверяют банкам или чтобы иметь возможность в случае форс-мажора быстро воспользоваться «заначкой». Вот как раз эта доля граждан, скорее всего, «проела» свои сбережения».

В большинстве своем люди не готовы финансово к очередному периоду самоизоляции, также, к этому не готов бизнес. Поэтому, если вторая волна пандемии все-таки накроет нашу страну, число россиян, у которых вовсе не будет сбережений, существенно вырастет, полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его прогнозам, после пандемии многие наши соотечественники вынуждены будут задуматься о том, что необходимо иметь хоть какой-то запас денег, чтобы переживать подобные форс-мажоры, и начнут формировать личный финансовый резерв. «Такой резерв должен составлять не менее 3 месячных расходов семьи, включая расходы на платежи по кредитам. Эти деньги стоит хранить в ликвидных инструментах, чтобы в случае необходимости иметь возможность изъять их без потерь», — советует аналитик.

Денежные запасы россиян перед пандемией

45% не имели сбережений

29% имели небольшую финансовую подушку

26% обладали достаточными накоплениями

Источник: аналитический центр НАФИ