В сентябре спрос на такие средства вырос более чем в полтора раза (на 161 процент) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, пишут «Известия».

По информации издания, активнее всего покупают средства для повышения иммунитета. Спрос на такие препараты вырос на 71 процент по сравнению с прошлым годом. Директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что причиной ажиотажа на противовирусные средства стал COVID-19. Кроме того, по мнению специалиста, производители также пытаются «оседлать волну» и заработать на ней.

Также с августа на 52 процента выросли продажи сиропа от кашля и на 30 процентов — бальзама «Звездочка». Кроме того, на 133 процента вырос спрос на иммуномодуляторы. Следом идут средства для устранения симптомов простуды, ими стали интересоваться на 89 процентов чаще. Популярность противовирусных лекарств и витаминов увеличилась на 58 процентов и 46 процентов соответственно.

При этом, вирусологи к иммуномодуляторам в качестве лекарства от COVID-19 относятся со скепсисом. Однако в приобретении противовирусных препаратов не видят ничего плохого.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не следует сочетать с цитостатиками — лекарствами, препятствующими клеточному делению. По словам специалиста, после вакцинации можно принимать обезболивающие, жаропонижающее, а также витамины. Кроме того, нет противопоказаний к вакцинации в период менструации.