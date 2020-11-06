Пользователи социальных сетей предложили депутатам работать вместо мигрантов. Об этом сообщает «Ура.ру».

Сегодня в МВД сообщили, что, согласно данным на 30 сентября, более 1,79 миллиона иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в России, то есть на 22,5% меньше, чем по данным на 30 сентября 2019 года.

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил, что выпавшие ресурсы (мигранты) должны были быть компенсированы имеющимися (россиянами), но не были из-за отсутствия системного подхода. Он призвал обеспечить работу вахтовым методом в близлежащих регионах.

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Пользователи соцсетей раскритиковали его за это. Один из них сообщил парламентарию, что и так работает на двух работах — днем копает, а ночью охраняет дачи. Другой отметил, что работодатели предпочитают мигрантов россиянам, потому что тем можно меньше платить.

«Так может и думские ряды можно проредить, и высвободившихся на стройку, пусть ямы покопают и кирпичи потаскают? Лопаты в руки, и вперед с песней!» — предложил еще один.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Центр стратегических разработок представил результаты исследования, согласно которым около 40% компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, в настоящее время столкнулись с недостатком рабочей силы. Наибольший дефицит наблюдается среди таксистов и курьеров. В ЦСР спрогнозировали, что из-за отъезда мигрантов 15% компаний могут в ближайшее время столкнуться с необходимостью оперативно нанимать новых сотрудников.