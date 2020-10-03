Российские серферы рассказали об ожогах глаз, вызванных предполагаемой экологической катастрофой на Камчатке. Так, серфер Наталья Данилина сообщила, что после катания в море получила серьезную травму роговицы.

«Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным», — написала она в инстаграме.

По словам девушки, серфить на Камчатку она приехала в августе. Первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось. Девушка перестала различать предметы на расстоянии трех метров.

View this post on Instagram Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным. Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина. Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет. A post shared by Natasha Danilina (@hugmesatan) on Oct 2, 2020 at 4:41am PDT

Аналогичные жалобы поступили от других ребят, катавшихся на Халактырском пляже. Там расположены три лагеря и в каждом у спортсменов были одинаковые симптомы.

«Утро началось с плохих новостей»: катастрофа на Камчатке

«Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос… Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет», — написала Данилина.

Она отметила, что не было никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу возможной утечки.

Серфер Антон Морозов также заявил, что спортсмены начали испытывать помутнение, сухость и боль в глазах после погружения в океан. Вкус воды стал горьким.

В соцсетях тем временем обнародовали устрашающее видео, снятое с воздуха у побережья Камчатки. Местные жители также публикуют фото и видео берегов, которые усеяны трупами морских животных.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Рудова, Водонаева, Асмус и другие звезды пишут об экологической катастрофе на Камчатке.