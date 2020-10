View this post on Instagram

Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным. Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина. Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет.