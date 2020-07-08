В 2020 году в России резко вырос спрос на настойки в аптеках. Cильнее всего выросли продажи «Валерианы», «Пустырника» и «Боярышника».

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты связали это с изменениями на рынке, в частности ограничениями на продажу алкоголя и дефицитом антисептиков.

Самыми популярными стали у россиян настойки с успокаивающим эффектом. Продажи "Пустырника" и "Валерианы" выросли на 35% и 40%, до 327,5 миллионов и 296,5 миллионов рублей соответственно.

Возросшей популярности настойки также обязаны пандемии коронавируса. Так как в их составе содержится спирт, все эти продукты можно использовать в качестве антисептика. Таким образом, продажи боярышника увеличились на 28%, до 158 миллионов рублей, прополиса — на 71%, до 141,2 миллиона рублей. Участники фармакологической отрасли, в свою очередь, связывают увеличившийся спрос с дефицитом антисептиков.