«Пузырь» потребительского кредитования лопнул, не пережив пандемию коронавируса. Объем просроченной задолженности взлетел: по автокредитам рост составил 129%, а объем ипотечных займов, которые не обслуживаются 30-60 дней, вырос на 125%. Об этом сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Вместе с этим в марте было выдано займов почти на триллион рублей. Это рекордный показатель. Выходит, что люди готовились к тому, что им фактически не на что будет жить и запасались заемными средствами. Сейчас население не может обслуживать долговые обязательства, а банки, осознав серьезность ситуации, стали «закручивать гайки», отклоняя больше половины заявок на кредиты. Эксперты объяснили, что делать заемщикам в сложившейся ситуации.

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными, выяснили в «Эквифаксе». Несмотря на снятие карантинных ограничений граждане не смогли восстановить свое финансовое положение и по-прежнему не могут вовремя вносить платежи.

Рост просроченной задолженности по потребительским кредитам вызван ухудшением кредитоспособности российских граждан в условиях спада в экономике во втором квартале из-за удара коронавирусной инфекции, который по оценкам Банка России мог достичь 9,5-10% год к году, рассказывает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Банки, очевидно, были готовы к такому сценарию и уже с апреля начали ужесточение стандартов кредитования, что повлекло за собой падение доли одобренных заявок по кредитным картам в мае до 31%, сократившись за год на 8%.

«Изменение кредитной политики банков и динамика необслуживаемых кредитов будут напрямую связаны с темпами восстановления экономики, которое по оценкам Банка России, может занять порядка двух лет, — отмечает Дорофеев. — В ближайшие месяцы можно ожидать сохранения осторожности банков в выдаче новых кредитов».

Просрочки однозначно будут расти и дальше, считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Работу за месяцы коронакризиса потеряло от 5 до 10 млн человек, а еще несколько миллионов только-только начали восстанавливать свои источники дохода, получив возможность вновь зарабатывать на местах своего трудоустройства с июня. Вместе с этим в марте было выдано кредитов почти на триллион рублей, а конкретнее — на 921 млрд. Это рекордный показатель для этого месяца, причем по сравнению с февралем объем вырос на пятую часть, а год к году — на 28%», — рассказал аналитик.

По словам собеседника «», это говорит о том, что люди готовились к тому, что фактически не на что будет жить и запасались заемными средствами.

Объем просроченной задолженности по кредитам продолжит расти из-за падения доходов населения, убежден руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Напомним, что Минэкономразвития и Минтруда прогнозируют, что до конца года доходы граждан могут снизиться еще — до 10-12%.

«Более половины населения страны выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом более 30% граждан платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода, — говорит эксперт. — В дальнейшем финансовые организации постепенно будут снижать объемы кредитования, так как у людей уже высокий уровень задолженности».

По словам экспертов, единственный выход для заемщиков, попавших в «долговую яму» — это объявить себя банкротом. К слову, если за 2019 год банкротами было признано почти 70 тысяч человек, то в этом году их количество как минимум должно утроиться. И в данной экономической ситуации это далеко не самый худший вариант, поскольку бороться с коллекторами будет куда сложнее.