Большинство россиян (76%) не планируют прибегать к добровольному страхованию жизни и здоровья, поскольку оно не вызывает у них доверия. Также портал «Рамблер» выяснил, что 15% участников это сделали давно. 6% опрошенных только планируют заняться данным вопросом, а 3% респондентов недавно обратились для этого в страховую компанию.

Опрос проводился с 16-17 ноября. В опросе участвовали россияне, принадлежащие к разной возрастной категории, но большинство — это граждане, которым больше 40 лет. 28% участников — граждане, которым больше 60 лет, 26% — до 60 лет, 24% — до 50 лет, 18% — до 40 лет, 3% — до 30 лет и 1% — до 20 лет.

Стало известно, какой вид страхования выбирают россияне: накопительный или инвестиционный. Так, большинство участников (82%) заявили, что из этого не выбирают ничего. Некоторые (13%) предпочитают именно накопительное страхование жизни, так как вариант с внесением небольших платежей с определенной периодичностью им подходит больше. Также их устраивает не только страховать свою жизнь и здоровье, но и копить определённую сумму денег к выбранному сроку. 5% респондентов выбирают инвестиционное страхование жизни, поскольку нуждаются не только в самом страховании, но и в финансовом инструменте, который позволяет получать доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы.

Следующий вопрос касался лишь тех, кто выбрал для себя накопительное страхование жизни (НСЖ). Портал «Рамблер» выяснил, что более половины респондентов (59%) планируют в будущем освоить данный способ инвестирования, а 17% — в ближайшее время.

В исследовании приняли участие 1041 человек.