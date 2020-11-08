Более 60 процентов россиян считают текущий год плохим и очень плохим, и лишь три процента сказали, что 2020 год стал для них лучшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Согласно материалам, 61 процент россиян поставили 2020 году от одного до четырех баллов из 10 возможных. Среди них 28 процентов опрошенных оценили текущий год на один балл — он стал для них одним из худших в жизни. Каждый пятый опрошенный (21 процент) поставил 2020 году пять из 10 баллов, считая, что он ничем не отличается от остальных. Лишь 18 процентов респондентов оценили итоги года от шесть до 10 баллов. Лучшим годом в жизни 2020-й назвали только три процента участников опроса.

Кроме того, россияне рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться в текущем году. Трети опрошенных в этом году сложнее всего далась потеря работы или сокращение. Почти столько же пожаловались на снижение дохода, еще четверть — на пандемию коронавируса. 13 процентов опрошенных в этом году особо волновало состояние их здоровья, еще восемь процентов — невозможность выехать из страны. Ещё 10 процентов респондентов сказали, что в 2020 году не столкнулись с трудностями.

При этом больше участников опроса хотели бы ускорить время до конца 2020 года. Пять процентов респондентов заявили, что вообще не ждут окончания года, а 47 процентов отметили, что у них достаточно терпения, и пусть время для конца года идет, как обычно. 45 процентов опрошенных ждут окончания года с большим нетерпением, а 27 процентов из них хотели бы, чтобы 2020 год закончился срочно.

Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие 4000 россиян.

Ранее почти половина россиян — 49,5 процента — призналась в отсутствии времени на отдых от работы и быта. Также респонденты оценили уровень стресса в своей повседневной жизни. 53,3 процента опрошенных признались, что периодически испытывают стресс, но могут с ним справляться. Однако 23,8 процента опрошенных испытывают стресс почти всегда.