Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, так как в этот день все уже празднуют, а не работают. Об этом она заявила ТАСС. Аналитики Рамблера провели исследование, результаты которого показали отношение россиян к данной инициативе.

Россияне нуждаются в выходном дне 31 декабря

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Для вас важно, чтобы 31 декабря был постоянным выходным днем?». 36% опрошенных ответили: «Желательно, чтобы именно так и было». Для 35% россиян очень важно, чтобы этот день был выходным, когда как для 15% участников не имеет значения, примут ли данное предложение на государственном уровне. 6% россиян не работают, 5% хотят работать в этот день, а 3% уверены в том, что выходного дня у них точно не будет, поскольку работают в сфере услуг.

Россияне сказали, как бы воспользовались выходным 31 декабря

Опрос показал, что россияне по-разному предпочитают проводить свой выходной 31 декабря. Так, 49% опрошенных начали бы тщательно готовиться к празднику, занимаясь приготовлением разных блюд, 23% участников наспех готовили бы блюда вечером, а до приготовления отдыхали бы дома. 7% россиян улетели бы в другую страну или город. 7% участников уверены в том, что они бы работали, другие 7% не знают, как воспользовались бы предоставленной возможностью отдыхать, 7% ответили, что для них не работать в этот день — привычная ситуация.

Россияне рассказали о трудностях работы 31 декабря

Аналитики Рамблера выяснили, что 49% россиян спокойно выдерживают работу 31 декабря, хотя для них предпочтительнее все-таки отдыхать. Для 32% респондентов работать в этот день очень проблематично, 11% россиян не работают, 8% участников рады работе в этот день.

Россияне сказали, сколько должна занимать подготовка к Новому году

Так, 37% россиян считают, что подготовка к новогоднему празднику должна занимать весь день, 24% — два дня, 22% — полдня, 8% — пару часов. А 9% опрошенных предпочитают не отмечать этот праздник в принципе.

В исследовании приняли участие 2557 человек.