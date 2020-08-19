Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили Mpravda.com в посольстве РФ в Бамако.

«Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота… По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», — заявил агентству пресс-атташе дипмиссии Лев Матошин.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил Mpravda.com, что Москва озабочена ситуацией в Мали и следит за развитием событий.

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.

В СБ ООН запросили проведения экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее Mpravda.com источники в Совбезе.