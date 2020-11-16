Более половины опрошенных на портале «Рамблер» (74%) не оценили идею о выпуске духов, одежды и алкоголя под товарным знаком «Поехали!» компанией «Роскосмос». Они считают, что исторические факты не должны иметь никакого отношения к маркетингу. Как на днях стало известно, «Роскосмос» планирует зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспатента. Среди участников оказались и те, кто одобрил данную инициативу (26%). Это, по их мнению, будет очень символично.

Как выяснилось, многие россияне (62%) точно не собираются приобретать вещи с данным товарным знаком. А 34% участников заявили, что все будет зависеть от разных факторов (цены, дизайна вещей и так далее). 3% респондентов купили бы несколько таких товаров, а 1% россиян для коллекции собираются приобрести все, что будет выпущено.

Некоторые россияне считают, что благодаря подобному маркетинговому ходу молодежь станет больше интересоваться историей космоса, но все-таки более половины участников (74%) считают, что добиться этого не удастся. 18% проголосовавших не знают, можно ли таким образом заинтересовать космосом молодежь.

Большинство участников (95%), к счастью, корректно назвали полную дату произнесения Юрием Гагариным фразы «Поехали!» (12 апреля 1961 года).

В исследовании приняли участие 1233 человека.