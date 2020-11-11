Многие россияне не считают хорошей идеей продление новогодних каникул на две недели. Так, участники (39%) посочувствовали малому и среднему бизнесу. 34% опрошенных считают, что продлевать каникулы до 24 января с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом, как предложила партия «Коммунисты России», нужно. По их словам, это необходимо для того, чтобы уберечь людей от заражения COVID-19. 16% россиян не считают нужным это делать по причине того, что это может сказаться на эффективности сотрудников. 11% респондентов одобрили данную инициативу, поскольку считают, что люди нуждаются в длительном отдыхе.

Россияне (37%) опасаются того, что их руководство не позволит им столько времени отдыхать. 32% участников сомневаются в том, что руководство сможет заплатить им за нерабочие дни. 23% россиян считают, что руководство точно сможет это сделать. 8% участников не работают (по разным причинам).

Работающим россиянам было предложено оценить риски потери работы из-за продления каникул. Так, половина респондентов (50%) считают, что такой исход маловероятен. Однако 26% опрошенных оценили риски как высокие. Они не считают себя важным звеном на своей работе. 23% россиян уверены, что работы не лишатся.

Если представится выбор, то более половины опрошенных предпочтут работать в январе, а не отдыхать (57%). Остальные выберут отдых.

В исследовании приняли участие 2375 человек.