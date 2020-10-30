Чуть более половины россиян (51%), опрошенных на портале «Рамблер», постоянно сталкиваются с тем, что необходимого лекарственного средства нет ни в одной аптеке города. 36% респондентов с этим сталкиваются редко. Некоторые проголосовавшие (9%) никогда с этим не сталкивались. 4% россиян признались, что такое было лишь однажды. Опрос проводился с 29-30 октября.

Одни респонденты (51%) покупают лекарства лишь по необходимости, другие (49%) вынуждены постоянно покупать определенные препараты.

Как выяснилось, многие опрошенные (48%) больше доверяют импортным производителям лекарств. Они объяснили это тем, что в технологических вопросах Запад более прогрессивен. У 32% участников нет определённых предпочтений, поскольку считают, что все лекарства производятся по единой технологии, на одной производственной линии и из одного сырья. 20% россиян выбирают лекарства российского производства, поскольку считают, что цены на импортные препараты слишком завышены (цена не соответствует качеству, ведь и российские крупные производители работают по стандарту GMP).

Специалисты выяснили, что в России есть проблемы с системой маркировки препаратов: она постоянно сбоит, поэтому у компаний возникают сложности с прохождением обязательных таможенных процедур. В результате, уверяют специалисты, производители не могут ввести в розницу более 450 наименований лекарств или вовсе не могут ввезти их в страну. Аналитики Рамблера выяснили, поможет ли, по мнению россиян, схема автоматического исправления ошибок решить эту проблему. Большинство опрошенных (78%) опасаются того, что многие автоматические системы часто работают не совсем корректно, поэтому не считают нужным на них полагаться. Остальные участники верят в эффективность данного метода решения проблемы.

В исследовании приняли участие 2094 человека.