Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступил в московские аптеки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную организацию «Столички». Одна пачка нового лекарства стоит 12 320 рублей. Его можно приобрести по рецепту врача.

Россияне не готовы к покупке препарата от коронавируса за 12 тысяч рублей

Аналитики Рамблера выяснили, что 66% опрошенных не готовы приобретать новый препарат от коронавируса за 12 тысяч рублей и более. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. Однако 15% россиян готовы купить данное лекарство. Другие 15% участников пока не знают, купят ли «Арепливир» в случае заражения. 4% проголосовавших заявили о том, что они переболели коронавирусом, поэтому сомневаются в необходимости приобретать данный препарат в будущем.

Россияне сомневаются в эффективности нового препарата от коронавируса

Исследование показало, что большинство опрошенных не доверяют новому препарату от коронавируса. Так, 45% россиян сомневаются в его эффективности, а 37% и вовсе опасаются того, что он может быть опасным для иммунитета. 18% участников доверяют новому препарату для лечения COVID-19.

Россияне предположили, будет ли российский препарат конкурировать с импортными

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Как вы считаете, российский препарат от COVID-19 будет отличаться по качеству от импортного?». Мнение разделилось. Так, 40% респондентов затруднились ответить на вопрос, 27% считают, что он будет уступать по качеству импортным. 19% россиян считают, что препараты будут взаимозаменяемыми. 14% россиян верят в то, что качество российского препарата будет выше любого другого.

Стало известно, что думают россияне об альтернативе дорогому лекарству от COVID-19

На вопрос: «Что вы купите: дешевый аналог «Арепливира» (если такой будет) или сам «Арепливир»?» — 52% россиян ответили: «Пока не знаю». 32% проголосовавших выберут препарат, который сможет стать альтернативой основному. 16% выберут «Арепливир» в качестве основного препарата для лечения коронавируса.

Россияне рассказали о последствиях заражения коронавирусом

Результаты исследования показали, что 87% опрошенных не болели коронавирусом. 11% россиян болели в легкой форме. 2% — в тяжелой.

В исследовании приняли участие 4437 человек.