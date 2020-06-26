Аналитическая служба Рамблера узнала, как россияне относятся к переходу с 1 июля на новые счетчики, которые автоматически будут вычислять расход электричества, а также дистанционно передавать данные поставщику услуг.

78% респондентов боятся данного нововведения. Их пугают ошибочные ценовые надбавки.

17% россиян выступают за переход на новые счетчики. По их мнению, автоматическое вычисление расхода электричества будет значительно экономить их время.

5% россиян ответили: «безразлично, какие счетчики у меня будут находиться дома».

В опросе приняли участие 8774 человека.

Издание Life рассказало, к каким изменениям жильцам частных и многоквартирных домов следует готовиться в связи с переходом на новые счетчики электричества с 1 июля. В первую очередь, отпадет необходимость самостоятельно передавать данные.

Новые счетчики автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг.

Во-вторых, у должников появится больше проблем: если за электричество не платить регулярно, умный прибор учета ограничит его подачу.

Борьба с неплательщиками: что изменят «умные» счетчики

Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что устанавливать новые счетчики будут бесплатно.

«Напрямую на размерах сумм в квитанции эта инициатива не отразится», — подчеркнул он.