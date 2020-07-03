Российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» в среднем нужно 85,7 тысяч рублей в месяц. Об это пишет РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что на 7,7 тысяч или 9,9% больше, чем годом ранее.

В опросе приняли участие 1,5 тысяч россиян старше 18 лет.

Так, 22% опрошенных устроил бы семейный бюджет от 60 до 90 тысяч и более 120 тысяч в месяц. Порядка 21% устроил бы доход 90–120 тысяч рублей.

Около 18% респондентов назвали достаточным бюджет в 45–60 тысяч, доход до 30 тысяч — 4%. На менее чем 20 тысяч согласились «нормально» прожить 2% опрошенных.

Эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения.