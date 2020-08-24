Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне начали покупать липовые медицинские справки, чтобы попасть в европейские страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ломидзе напомнила, что для посещения большинства стран Евросоюза сейчас необходимо иметь серьезные основания: гражданство, вид на жительство, студенческую визу. Еще один легальный способ — отправиться на лечение и предъявить соответствующие документы.

По словам Ломидзе, некоторые сервисы помогают оформить такие документы. Цены на справки варьируются от двух до 60 тысяч рублей.

По данным АТОР, чаще всего туристы с липовыми справками отправляются в ЕС на вывозных рейсах «Аэрофлота» или со стыковками в Стамбуле или Великобритании.

Ломидзе подчеркнула, что подделка документов является нарушением закона, ответственность за это грозит как туристу, так и оформившим ему справку людям.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа.

Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы отправляются в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан). Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы, а 3 августа в Черногории разрешили въезд российским туристам.