Российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Соответствующей информацией они делятся в соцсетях, сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Отмечается, что легально попасть в Европу в настоящее время можно только по уважительной причине — к примеру, при наличии вида на жительство, гражданства, права на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.

При этом в сети предлагается множество способов пересечь границу в обход существующих условий. В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от двух до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Кроме того, для того, чтобы вылететь за пределы страны, путешественники могут воспользоваться либо прямыми вывозными рейсами и стыковочными маршрутами через Турцию и Великобританию, либо услугами частного бизнес-джета, либо трансфером через Белоруссию.

В свою очередь в Правовой службе АТОР подчеркнули, что любые подобные практики являются нарушением закона, за которое как туриста, так и организатора выезда можно привлечь к ответственности.

«Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний — туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством и на условиях безопасности», — заключила глава службы Надежда Ефремова.

19 августа сообщалось, что в Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений из-за пандемии — там обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран, России в них нет. Перечень стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».