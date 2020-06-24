В мае граждане России начали возвращать валюту в кредитные организации, впервые с начала года объем валютных вкладов увеличился, пишет РБК.

По информации издания, в общей сложности объем средств на валютных депозитах за месяц вырос на $721,1 млн (0,8%). Как следует из статистики Центробанка, на начало июня объем депозитов в валюте составил $88,97 млрд. Это случилось после того, как россияне на протяжении четырех месяцев подряд забирали валюту из кредитных организаций. При этом, по данным РБК, граждане вернули лишь 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года.

Как считают опрошенные изданием эксперты, возвращение валюты в банки может говорить о том, что россиян стала меньше тревожить ситуация в российской экономике.