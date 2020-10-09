В январе-сентябре из всех видов мяса россияне увеличили потребление только свинины (на пять процентов). От говядины жители страны стали отказываться из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора, пишет «Коммерсантъ».

Поскольку россияне начали переходить более дешевое мясо, потребление баранины упало на 3,8 процента, говядины — на 2,1 процента, птицы — на 1,4 процента, других видов мяса — на 2,3 процента. Увеличение производства свинины на 10 процентов позволило снизить оптовую цену на этот вида мяса на 4-5 процентов. Рост потребления эксперты также объясняют затянувшейся теплой погодой, которая удлинила сезон шашлыков.

В мире потребление мяса на душу населения может упасть на три процента в этом году, что станет самым большим снижением за 20 лет. На это влияет сокращение уровня благосостояния, считают эксперты.