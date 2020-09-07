По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов», — приводит ТАСС слова посла.

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Двое туристов проходят лечение в больнице, десять человек соблюдают режим самоизоляции в отеле, отметил он.

Ерхов призвал отдыхающих в обязательном порядке приобретать страховки, покрывающие лечение от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Он отметил, что у одного из госпитализированных россиян такой страховки не оказалось, тем не менее медицинская помощь ему была оказана.

Как сообщал «Рамблер», 1 августа Россия возобновила авиасообщение с турецкими городами Стамбулом и Анкарой. 10 августа самолеты начали летать в Бодрум, Анталью и Даламан. По состоянию на 7 сентября, в Турции выявлено 281 509 случаев заражения коронавирусом COVID-19.