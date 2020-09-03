Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой «Абрау-Дюрсо») на открытии III Столыпин-форума.

«У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит «выпивания», — сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что убытки российского бизнеса за время пандемии в целом оцениваются в 36% от своей прибыли — это более 1,5 триллиона рублей.

«Бизнес на самоизоляцию не уходил, ни один предприниматель не мог позволить себе это. Государство помогло на сумму чуть сопоставимую, но это совокупная поддержка, не только бизнесу», — отметил Титов.

По данным Росстата, валовый сбор винограда в России в 2019 году в хозяйствах всех категорий составил 678 тысяч тонн — это максимальный показатель с 1990 года. Урожай винограда в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличился на 8%.

Притом в августе заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью РИА Новости говорил, что рекордным может стать и урожай винограда по итогам текущего года. Лоевский отмечал, что это связано с ростом спроса на отечественные ягоды и расширение площадей виноградников. Он также допускал, что в течение ближайших трех-пяти лет объем производства вина из российского винограда будет увеличиваться.