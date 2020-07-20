Почти треть (30%) российских вкладчиков заберет свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по рублевым депозитам. Эта цифра, полученная аналитиками НАФИ путем соцопроса, говорит о многом. Сегодняшняя доходность вкладов, не достигающая 5% годовых, превращает этот инструмент, по сути, в сейф. Как былой проверенный способ приумножения личных капиталов он уже не актуален. Соответственно, люди все чаще задумываются об альтернативных вариантах инвестирования, порой более рискованных и непредсказуемых.

По итогам первой декады июля, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России упала до рекордно низкой отметки в 4,63% (с 4,8% в третьей декаде июня). Очевидно, что если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, то доходность по вкладам вплотную приблизится к уровню инфляции. Как отмечено в исследовании НАФИ, в этой ситуации часть граждан готова обратиться к иным инструментам: золото выберут 7% респондентов, облигации – 6%, недвижимость – 4%, какие-то другие пути инвестирования – 12%.

Прогнозы подкрепляются трендом, который проявился еще в январе, но окреп именно в период эпидемии коронавируса. В июне вклады физлиц в банках сократились еще на 104 млрд рублей, а с начала года – на 594 млрд рублей, сообщает ЦБ. Между тем, реальный, а не статистический отток денег вкладчиков еще больше, вследствие выросшего курса валют. У этого явления несколько причин: с одной стороны, люди опасаются за свои деньги, с другой, лишившись источника доходов, попросту проедают имевшиеся ранее сбережения.

Средства с депозитов перетекают в основном на фондовый рынок, и процесс идет не первый месяц. Эта стратегия зарекомендовала себя после кризиса 2008-2009 годов, напоминает финансовый аналитик Proof Александр Купеческий. На его взгляд, некой поворотной точкой, психологически важным моментом стало падение депозитной ставки ниже 10% пару лет назад. А текущая доходность едва перекрывает ожидаемую инфляцию. Соответственно, те, кто стремится заставить деньги работать, все больше склонны «рисковать», инвестируя их в облигации федерального займа или в валюту. При этом вложения в облигации едва ли выгоднее банковских вкладов. Физическое золото по-прежнему весьма неудобно из-за огромной разницы между покупкой и продажей. По словам Викентьевича, сейчас по всему миру, а не только у нас в стране происходит вполне здоровое разделение капиталов по целям. Банки – для наличных расчетов и оперативных трат, а фондовый рынок – для денег, призванных приумножать накопления. Что касается отечественной экономики, прочно застрявшей в корона вирусной яме, для нее низкие ставки – очевидное благо. К ноябрю ставки вполне могут опуститься ближе к 4%, и это будет абсолютное «дно» на ближайшие полгода.

По-настоящему массового оттока денег физ лиц из банков не будет, убежден старший аналитик «Фи нам» Сергей Дроздов. Во-первых, потому, что население в массе своей консервативно и ему проще ничего не предпринимать. Во-вторых, по причине слабой финансовой грамотности граждан, незнания и непонимания ими сложившихся экономических реалий. Предположим, человек закрыл депозит, но что делать дальше? Иностранная валюта дороговата для покупки, а у ОФЗ сопоставимая доходность при более высоких рисках и неудобствах. Так, если банковский вклад частично или полностью всегда можно снять при необходимости в любой момент, то с ОФЗ так не получится. Впрочем, рассуждает Дроздов, если будет реализована идея, озвученная главой ЦБ Эльвирой Бабулиной, то это про стимулирует более серьезный переток денег на фондовый рынок из банков. Речь идет о том, чтобы повысить лимит ежегодного взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 1 млн до 3 млн рублей и разрешить частичное снятие средств без потери налоговых льгот.

Не верит в возможность тотального оттока депозитов и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, большинство россиян слабо представляют, как работают финансовые рынки, и не рискнет снимать средства, ожидая, что рано или поздно ставка вырастет. Пока предпосылок для этого нет. Наоборот, ожидается, что совет директоров ЦБ в конце этой недели в очередной раз снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Соответствующие сигналы регулятор уже давал. В таком случае ставки по депозитам могут теоретически потерять еще 0,2-0,3 п.п. Впрочем, есть вероятность, что банки на это не пойдут, чтобы избежать оттока ликвидности и сохранить клиентов.